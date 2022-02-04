Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması

AA, Barış Gündoğan - Sağlık
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Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Sağlık

Fahrettin Koca, Kanser, Medya, Tütün, Sağlık, Haber

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