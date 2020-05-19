Sağlık Bakanı Koca'dan, Dr. Nihat Dayanıklı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Koca'dan, Dr. Nihat Dayanıklı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan, Dr. Nihat Dayanıklı paylaşımı -Dr. Nihat Dayanıklı korona virüse yenik düştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca'dan, Dr. Nihat Dayanıklı paylaşımı
19.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:28

Sağlık Bakanı Koca'dan, Dr. Nihat Dayanıklı paylaşımı

-Dr. Nihat Dayanıklı korona virüse yenik düştü

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanaklı'yı andı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DR. Nihat dayanıklı. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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