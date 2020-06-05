Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağız ve burun yoluyla bulaştığına işaret ederek, "Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz.

Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı Açıklaması
05.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağız ve burun yoluyla bulaştığına işaret ederek, "Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı doğru maske kullanımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olmak gerektiğine" vurgu yapan Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, uyarılarının bulunduğu paylaşımına, "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?" ifadesinin yer aldığı, maskesiyle gözünü kapatmış ve otobüste uyuyan bir vatandaşın görselini de ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Haber
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Leyla Güven Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Fatma Girik Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Falcao Mete Gazoz Lionel Messi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan doğru maske kullanımı uyarısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 00:16:19. #1.15#
title