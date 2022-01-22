Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Dursunbey ilçesinde 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir" - Haberler
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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: "Dursunbey ilçesinde 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir"

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir" dedi.

BALIKESİR (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca: Dursunbey ilçesinde 112 Acil ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, 112 Acil, Güncel, Haber

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