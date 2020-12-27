Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama

27.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vaka sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vaka sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 20:57:43. #1.15#
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