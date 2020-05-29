Sağlık Bakanı Koca'dan "Biraz daha dayanalım" çağrısı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Biraz daha dayanalım" çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere seslenerek "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu.

Sağlık Bakanı Koca'dan
29.05.2020 02:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere seslenerek "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere teşekkür etti.

"Sen evdeyken dışarıda neler oldu?" yazılı bir fotoğraf paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Hayat tümden durmasın diye bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu; vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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