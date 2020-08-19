Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
19.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ana gündeminin salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi. Vaka sayıları hakkında bilgiler veren Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Bir 1 Temmuz'da hasta sayımız bin 92 idi bu sayı dün bin 263 olarak gerçekleşti. Az ve çok her artış uyarıcı fakat artışlar yılgınlığa yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. Salgın bir süreçtir. Bu tür değişiklikler tüm dünyada görülmektedir. Gereken başarıda ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman devam eden artışlar bizi yıldırırsa zafer uzak, alacağımız zarar büyük bunun için sizleri dirayetli inançlı olmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Salgınla mücadelemiz başarıyla sürdüğünü aktaran Koca, "Bundan kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyir eden salgın olmamıştır. Vakaların azalması yükselmeyeceğine teşkil etmiştir. Önemli olan mücadelede istikrardır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, koronavirüse karşı gelinen noktaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Günlük tabloda bugünkü test sayısı, yeni hasta sayısı, ağır hasta sayısı öne çıkan başlıklardan üçüdür. Yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in üzerine çıkmasından sonra, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik rahatsızlığı olmayan, yaşı genç, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişiler, evlerinde diğer kişilerden izole olarak istirahat etmekte ve kendileri için planlanan tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz, hastalığı hafif geçiren bu kişilerle, tedavi ve izolasyonun birinci, üçüncü, yedinci ve on dördüncü gününde irtibat kurmakta, kendilerini takip etmektedir"

"TÜRKİYE COVİD HASTALARININ TEDAVİSİNE EVDEN BAŞLAMAKTADIR"

Evde tedavi edilen hastalar için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçeceklerini ifade eden Koca, şu ifadeleri kullandı:

"'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibin de teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. Türkiye Covid hastalarının tedavisine evden başlamaktadır. Böylece riskli gelişmeleri önünü almaktadır. İlaç tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz."

Bakan Koca, dün ağır hasta sayısının 686'ya ulaştığını, bu gruptaki hasta sayısının çoğunlukla kronik hastalığı olan kişilerden ve büyüklerden oluştuğunu, en üzücü sonuçları bu hasta grubunda gördüklerini bildirdi.

"Covid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7"

Sağlık sisteminin ihtiyaca cevap verecek şekilde güçlü olduğunu belirten Koca, "Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü. 1 Temmuz'da 7 bin 507 olan filyasyon çalışan sayımız 9 bin 344'e çıktı. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur. Sivas ve Şanlıurfa'da kısa bir yoğun bakım doluluğu dışında bir sorunla karşılaşmamıştır. Covid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7. Sağlık çalışanlarımız sağlık sistemimiz hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir" ifadelerine yer verdi.

İl hıfzıssıhha Kurulunun önemine vurgu yapan Koca, "Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı. Savaşı coğrafyanın bölgedeki sosyal hayatın gelenek ve göreneklerin yapısı neyi gerektiriyorsa ona göre veriyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulu her şeyde valililerimizin başkanlık ettiği bu kurullarımızla o şehrin şartlarının gerektiği kararları alıyoruz. Bu kararların yaptırım gücü şuana kadar vaka artışlarının dikkat çektiği kurullarıyla ortalama haftada 2 toplantı düzenliyoruz. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü. 12 şehirde stabil hale geldi. 7 ilde mücadelemiz devam ediyor" dedi.

"HES UYGULAMASINI KULLANAN İNSAN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ"

HES uygulamasının Türkiye'de kullanan sayısının 25 milyon olduğu bilgisini veren Bakan Koca, "HES mobil uygulamasına 'riskli alan' özelliği kazandırdık. Pilot bölge olarak Kırıkkale'de denen bu özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek. Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlar da karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Covid hastası temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu bunu da öğreneceksiniz. Geliştirdiğimiz HES uygulamasında bugüne kadar yarar gördük. HES uygulamasını kullanan insan sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin, izolasyon kuralını ihlal ederek uçak, tren ya da otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik ve engelledik. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları denetimlerde, yolcular için riskli kişilerin seyahatini bu uygulama sayesinde önlemektedir. Ev izolasyonları da yine HES adlı bu mobil uygulamayla denetlenmektedir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, bilim dünyasının Covid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başladığını belirterek, "Sayıları fazla olmasa da bazı bilimsel makaleler virüsün değişime uğradığı, daha hızlı yayıldığı ama hastalığın şiddetinin düşüşe geçtiği görüşünü dile getirmektedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken haberlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"TARİHTE SON BULMAMIŞ BİR SALGIN, SON BULMAMIŞ SAVAŞ DA YOKTUR"

Tarihte son bulmamış bir salgın olmadığını belirten Koca, "Zaman zaman yorulduğunuzu, çaresizlik hissine kapıldığınızı biliyorum. Bu hisse kapılan insan dünyada kendini yapayalnız bulur. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu lütfen unutmayın, tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü 3. Sayfa
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Spor
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Güncel
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Sokak ortasında saldırganlar, bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Sokak ortasında saldırganlar, bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu
Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Yeşim Salkım Selami Şahin Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 23:01:34. #1.14#
title