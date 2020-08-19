Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ana gündeminin salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi. Vaka sayıları hakkında bilgiler veren Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Bir 1 Temmuz'da hasta sayımız bin 92 idi bu sayı dün bin 263 olarak gerçekleşti. Az ve çok her artış uyarıcı fakat artışlar yılgınlığa yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. Salgın bir süreçtir. Bu tür değişiklikler tüm dünyada görülmektedir. Gereken başarıda ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman devam eden artışlar bizi yıldırırsa zafer uzak, alacağımız zarar büyük bunun için sizleri dirayetli inançlı olmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Salgınla mücadelemiz başarıyla sürdüğünü aktaran Koca, "Bundan kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyir eden salgın olmamıştır. Vakaların azalması yükselmeyeceğine teşkil etmiştir. Önemli olan mücadelede istikrardır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, koronavirüse karşı gelinen noktaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Günlük tabloda bugünkü test sayısı, yeni hasta sayısı, ağır hasta sayısı öne çıkan başlıklardan üçüdür. Yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in üzerine çıkmasından sonra, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik rahatsızlığı olmayan, yaşı genç, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişiler, evlerinde diğer kişilerden izole olarak istirahat etmekte ve kendileri için planlanan tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz, hastalığı hafif geçiren bu kişilerle, tedavi ve izolasyonun birinci, üçüncü, yedinci ve on dördüncü gününde irtibat kurmakta, kendilerini takip etmektedir"

"TÜRKİYE COVİD HASTALARININ TEDAVİSİNE EVDEN BAŞLAMAKTADIR"

Evde tedavi edilen hastalar için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçeceklerini ifade eden Koca, şu ifadeleri kullandı:

"'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibin de teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. Türkiye Covid hastalarının tedavisine evden başlamaktadır. Böylece riskli gelişmeleri önünü almaktadır. İlaç tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz."

Bakan Koca, dün ağır hasta sayısının 686'ya ulaştığını, bu gruptaki hasta sayısının çoğunlukla kronik hastalığı olan kişilerden ve büyüklerden oluştuğunu, en üzücü sonuçları bu hasta grubunda gördüklerini bildirdi.

"Covid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7"

Sağlık sisteminin ihtiyaca cevap verecek şekilde güçlü olduğunu belirten Koca, "Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü. 1 Temmuz'da 7 bin 507 olan filyasyon çalışan sayımız 9 bin 344'e çıktı. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9'dur. Sivas ve Şanlıurfa'da kısa bir yoğun bakım doluluğu dışında bir sorunla karşılaşmamıştır. Covid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7. Sağlık çalışanlarımız sağlık sistemimiz hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir" ifadelerine yer verdi.

İl hıfzıssıhha Kurulunun önemine vurgu yapan Koca, "Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı. Savaşı coğrafyanın bölgedeki sosyal hayatın gelenek ve göreneklerin yapısı neyi gerektiriyorsa ona göre veriyoruz. İl Hıfzıssıhha Kurulu her şeyde valililerimizin başkanlık ettiği bu kurullarımızla o şehrin şartlarının gerektiği kararları alıyoruz. Bu kararların yaptırım gücü şuana kadar vaka artışlarının dikkat çektiği kurullarıyla ortalama haftada 2 toplantı düzenliyoruz. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü. 12 şehirde stabil hale geldi. 7 ilde mücadelemiz devam ediyor" dedi.

"HES UYGULAMASINI KULLANAN İNSAN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ"

HES uygulamasının Türkiye'de kullanan sayısının 25 milyon olduğu bilgisini veren Bakan Koca, "HES mobil uygulamasına 'riskli alan' özelliği kazandırdık. Pilot bölge olarak Kırıkkale'de denen bu özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek. Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlar da karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Covid hastası temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu bunu da öğreneceksiniz. Geliştirdiğimiz HES uygulamasında bugüne kadar yarar gördük. HES uygulamasını kullanan insan sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin, izolasyon kuralını ihlal ederek uçak, tren ya da otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik ve engelledik. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları denetimlerde, yolcular için riskli kişilerin seyahatini bu uygulama sayesinde önlemektedir. Ev izolasyonları da yine HES adlı bu mobil uygulamayla denetlenmektedir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, bilim dünyasının Covid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başladığını belirterek, "Sayıları fazla olmasa da bazı bilimsel makaleler virüsün değişime uğradığı, daha hızlı yayıldığı ama hastalığın şiddetinin düşüşe geçtiği görüşünü dile getirmektedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken haberlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"TARİHTE SON BULMAMIŞ BİR SALGIN, SON BULMAMIŞ SAVAŞ DA YOKTUR"

Tarihte son bulmamış bir salgın olmadığını belirten Koca, "Zaman zaman yorulduğunuzu, çaresizlik hissine kapıldığınızı biliyorum. Bu hisse kapılan insan dünyada kendini yapayalnız bulur. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu lütfen unutmayın, tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA