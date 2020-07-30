Sağlık Bakanı Koca'dan bayram uyarıları
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Sağlık Bakanı Koca'dan bayram uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndaki tedbirler, test kitlerinin güvenilirliği, ikinci dalganın gelip gelmeyeceği ve okulların öngörülen tarihte açılıp açılmayacağı gibi konularda bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan bayram uyarıları
30.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'ndaki tedbirler, test kitlerinin güvenilirliği, ikinci dalganın gelip gelmeyeceği ve okulların öngörülen tarihte açılıp açılmayacağı gibi konularda bilgi verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kurban Bayramı'ndaki tedbirler, test kitlerinin güvenilirliği, ikinci dalganın gelip gelmeyeceği, bağışıklığın halk içindeki yaygınlığı, okulların öngörülen tarihte açılıp açılmayacağı gibi konularda bilgi verdi.

Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşlara hayvan satış alanlarında kısa süreli kalınmasını, kurbanlık alışverişlerinin belediyelerin tahsis ettiği ve denetlediği merkezlerden yapılmasını, müşteriler ile satıcıların el sıkışmamasını, 65 yaş üstü ve kronik hastaların kurban kesim alanlarında bulunmamasını, kurbanların belediye kesim alanlarında ve mümkün olduğunca az katılımla gerçekleşmesini, maske ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Telefonla bayramlaşma tavsiyesi

Bakan Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'na dair rakamları da hatırlatarak, o zaman olduğu gibi bu bayram sonrasında da günlük vaka sayısının az olmasını dilediklerini belirtti. Bakan, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamalarla 10 gün sonrasındaki vaka sayısında yüzde 15'lik azalma kaydedildiğini belirtti.

Bayram namazları için de abdestin kesinlikle evde alınması gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, ayrıca herkesin kendi seccadesini getirerek camide namaz kılması gerektiğini söyledi.

65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların kurban yerleri gibi camilerdeki bayram namazından da uzak durması gerektiğini vurgulayan Koca, mezar ziyaretlerinin de arefe ve bayram sonrasına ertelenmesini, bayramlaşmaların da mümkün olduğunca telefonla yapılması gerektiğini söyledi. Koca ayrıca, "El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz" diye konuştu.

Koca, Bilim Kurulu'nda 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamaların bayram sonrası erken bir dönemde kaldırılmasına ilişkin bir yaklaşım olduğunu da söyledi.

Birinci dalga sürüyor

Dünyada ikinci dalgaya geçiş tartışlırken Türkiye'de hala birinci dalganın etkisinin sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve İzmir'in pikini tamamladığını, Orta ve Doğu Anadolu'daki pek çok kentte ise pikin yeni başladığını söyledi.

Okulların öngörüldüğü üzere 31 Ağustos'ta açılmasına ilişkin bir soruya ise Koca, Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen takvimin işleyeceğini, ancak eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı yapılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun istişare ettiğini söyleyerek cevap verdi. Koca, eğitimin bölgesel farklılıklar gösterip göstermeyeceği konusunda da bir iki haftaya kadar açıklamanın yapılacağını aktardı.

"10 bin kişi de 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor"

153 bin kişi üzerinde yapılan bağışıklık haritası çalışmasına ilişkin bilgi de veren Sağlık Bakanı, TÜİK ile birlikte yürütülen saha çalışmasının bittiğini, söz konusu çalışmada pozitiflik oranının yüzde 0,26 yani 10 binde 26 kişi olduğu sonucunu tespit ettiklerini söyledi. Bakan Koca, bu kişilerin halk içinde dolaştığını hatırlatarak, bu rakamın mesafe ve maskenin ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne serdiğini belirtti.

Bağışıklık oranına ilişkin verilere bakıldığında bunun yüzde 0,8 ile çok düşük olduğuna ve toplumun büyük oranının hastalığı geçirmediğine işaret eden Koca, ancak ortalama yüzde 60-65 oranı ile bir toplumda bağışıklıktan söz edilebildiğini hatırlattı ve tekrar maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini vurguladı.

Test kitlerinin güvenilirliğine ilişkin son günlerde başlayan tartışmalar nedeniyle bu konuya da değinen Sağlık Bakanı, test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.

Bununla bağlantılı olarak yine son günlerde bakanlıklarda bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişiklikleri yaşanması ile ilgili iddialara da değinen Koca, bunun bakanlığın rutin işleyişi ve doğal olduğunu belirterek, "Özel bir anlamı yoktur" dedi.

DW/ ETO,BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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