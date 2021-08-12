Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, Bakan Özer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Koca, kendisine ve ekibine başarılar diledi. Bakan Özer de Bakan Koca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı