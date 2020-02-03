Sağlık Bakanı Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

03.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık personelleri adına teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Devlet Bahçeli'ye sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum. Arayıp, Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Korona virüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA