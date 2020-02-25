Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür
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Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

25.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:06
Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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