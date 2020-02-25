Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA