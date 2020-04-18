Sağlık Bakanı Koca'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastanede inceleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
18.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:36
DHA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı.
Kaynak: DHA