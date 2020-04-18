SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN HASTANEDE İNCELEME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
18.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:33
DHA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı.
Kaynak: DHA