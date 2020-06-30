SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ASKER UĞURLAYANLARA MESAJ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Twitter hesabından mesaj veren Koca, "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

Kaynak: DHA