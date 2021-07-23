Bakan Koca: Aşıda 65 milyon dozu geçtik
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Bakan Koca: Aşıda 65 milyon dozu geçtik

Bakan Koca: Aşıda 65 milyon dozu geçtik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından sık sık aşı çağrısı yapan Bakan Koca, uygulanan aşının 65 milyon dozu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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