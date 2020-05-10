Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan
10.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 03:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bir anne ile çocuğunun birbirlerine sarıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz...
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı
Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen Pınar Altuğ Ersin Korkut
Spor Caner Erkin Ergin Ataman Bülent Uygun Loris Karius Lionel Messi
Daha Fazla Mhp Kaza Aydın Kadın
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 04:11:19. #1.14#
title