Sağlik Bakani Koca'dan Anneler günü mesaji
10.05.2020 04:22 | Son Güncelleme: 10.05.2020 04:22
Sağlik Bakani Fahrettin Koca,Anneler günü nedeniyle sosyal medya hesabindan bir mesaj yayimladi.
Sağlik Bakani Fahrettin Koca,Anneler günü nedeniyle sosyal medya hesabindan bir mesaj yayimladi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından, yaptigi paylasimda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" ifadelefini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA