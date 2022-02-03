Sağlık Bakanı Koca'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Antalya ve Mersin'de ambulans servislerine herhangi bir başvuru olmadığını, sahada durumu takip ettiklerini bildirdi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Antalya ve Mersin'de ambulans servislerine herhangi bir başvuru olmadığını, sahada durumu takip ettiklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.03'te Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini, Antalya ve Mersin'de de hissedildiğini belirterek, "İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sahada durumu takip ettiklerini bildiren Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Ambulans, Antalya, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

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