Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
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Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

21.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:07
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı:

"Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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