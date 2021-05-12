Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelerin ağır risk altında verdiği mücadelenin kayıtlara geçmesi gerektiğini, Kovid-19 döneminin tarihçesine geçecek çok sayıda hemşirenin olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelerin ağır risk altında verdiği mücadelenin kayıtlara geçmesi gerektiğini, Kovid-19 döneminin tarihçesine geçecek çok sayıda hemşirenin olduğunu belirtti.

Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, hemşireliğin kardeşlik makamı olduğunu ifade etti.

Hemşirelerin en zor anların ve hayata umudun paylaşıldığı kişiler olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıklarıyla bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar, hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız. Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir."

Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla hemşirelere dua temennisinde bulunan Koca, "İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur. Hemşireler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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