Bakan Koca'dan gazetecilere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Yaşadığımız pandemi sürecinde bilginin, alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında gösterdikleri çaba için gazetecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Yaşadığımız pandemi sürecinde bilginin, alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında gösterdikleri çaba için gazetecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Koca, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız pandemi sürecinde bilginin, alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında gösterdikleri çaba için gazetecilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı