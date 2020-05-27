Sağlık Bakanı Koca: "Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" Sağlık Bakanı Koca: "Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" dedi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA