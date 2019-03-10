Sağlık Bakanı Koca: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Hep Birlikte Çalışacağız"
- AK Parti'nin Adana mitingi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
- AK Parti'nin Adana mitingi
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Kaynak: AA