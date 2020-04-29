Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor
29.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Ramazan ayını kutlarken iftar ve sahur için de toplu buluşmalara karşı uyardı. Salgının dünyada ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de alınan tedbirleri sıralayan Bakan Koca, bazı ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Haber
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu Haber
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu Haber
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor Haber
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor Haber
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
İki adımda 500 yıllık tarih keşfi! Büyük ülkenin en küçük kırmızı evi
İki adımda 500 yıllık tarih keşfi! Büyük ülkenin en küçük kırmızı evi
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Selçuk İnan Lionel Messi Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 18:12:37. #1.15#
title