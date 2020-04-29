Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Ramazan ayını kutlarken iftar ve sahur için de toplu buluşmalara karşı uyardı. Salgının dünyada ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de alınan tedbirleri sıralayan Bakan Koca, bazı ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını verdi. Euronews.com'da Görüntüle