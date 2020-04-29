Sağlık Bakanı Koca Covid-19'la mücadelede gelinen son noktayı değerlendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
29.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Koca, "Bilin ki elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Bakan Koca, Ramazan ayını kutlarken iftar ve sahur için de toplu buluşmalara karşı uyardı. Salgının dünyada ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de alınan tedbirleri sıralayan Bakan Koca, bazı ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayılarını verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com