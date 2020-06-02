Sağlık Bakanı Koca Çince Göndermeli Normalleşme Uyarısı Yaptı
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Sağlık Bakanı Koca Çince Göndermeli Normalleşme Uyarısı Yaptı

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde düşüşe geçmesi ile birlikte 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Çince bir cümlenin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak vatandaşlara normalleşme uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca Çince Göndermeli Normalleşme Uyarısı Yaptı
02.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:50

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde düşüşe geçmesi ile birlikte 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Çince bir cümlenin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak vatandaşlara normalleşme uyarısı yaptı. Sağlık Bakanı Koca Çince uyarısı ile bugüne kadar yaptığı en sert açıklamayı da yapmış oldu.

Sağlık Bakanı Koca Çince Uyarı Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girilmesinin üzerine vatandaşları farklı bir biçimde uyardı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı dikkat çeken normalleşme uyarısında "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" ifadelerini kullandı. Paylaşımının sonunda ise tweetinin görselinde yer alan Çince cümlenin Türkçesine yer verdi: "Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."

Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde etkisi hâlâ sürüyor ve virüsün üzerinde etkili bir aşı henüz geliştirilmedi. Ülkemizde ise yeni tip koronavirüs düşüşe geçti. Ülkemizdeki vaka sayısının tekrar artmaması ve ikinci dalganın gerçekleşmemesi kapsamında hastaneler için normalleşme planı gibi birtakım tedbirler alındı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 1 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 164.769 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.563'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 128.947 olarak açıklandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

Kaynak: Tamindir

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