Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona...
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Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona...

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı.

14.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:34
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin,

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşlara ilişkin, "Tüm tahliller tamamlandı, korona virüse rastlanmadı. 14 günlük karantina süresi bitti. Devam eden süreçte herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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