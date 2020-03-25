Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den getirilen ilaçla, yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı."
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den getirilen ilaçla, yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı.
25.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:59
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den getirilen ilaçla, yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı." - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA