Sağlık Bakanı Koca: "(Çin'den getirilen ilaç) Yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı."
Sağlık Bakanı Koca: "(Çin'den getirilen ilaç) Yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı.
25.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:46
Sağlık Bakanı Koca: "(Çin'den getirilen ilaç) Yoğun bakımdaki 136 hastaya tedavi başlandı."
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Kaynak: AA