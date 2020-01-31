Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı
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Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı

Koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi

31.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:37
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli kimseye rastlanmadı

'le mücadeleye yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı , "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi.


Bilim Kurulu'nun toplanması sırasında açıklama yapan Bakan Koca, "31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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