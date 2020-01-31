Haberler » Ekonomi » Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı - Ekonomi

Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı

Yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

31.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:52
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı

Yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler