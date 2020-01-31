Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı

31.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:52

Yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmadı." dedi.