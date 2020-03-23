Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu." Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu." Kaynak: AA