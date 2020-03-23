Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu."
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu.
23.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:36
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu."
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Kaynak: AA