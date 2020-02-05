Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...

05.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:44
Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

Sağlık Bakanı Koca'nın yaralıları ziyareti VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti
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