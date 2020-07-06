Sağlık Bakanı Koca, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek paylaştı

- Sağlık Bakanı Koca, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek paylaştı Köy düğününde Türk bayraklı çubuklarla sosyal mesafeli halay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'daki bir köy düğününde Türk bayraklı çubuklarla çekilen sosyal mesafeli halayın fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek...

06.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:56

- Sağlık Bakanı Koca, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek paylaştı

Köy düğününde Türk bayraklı çubuklarla sosyal mesafeli halay

ÇANKIRI - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'daki bir köy düğününde Türk bayraklı çubuklarla çekilen sosyal mesafeli halayın fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Çankırı Ilgaz İlçesine bağlı Kuyupınar köyündeki Furkan ve Seda Altın çiftinin düğününe katılan vatandaşlar, Türk bayraklı çubuklarla sosyal mesafeli halay çekti. Davetlilerden Hakan Erdoğan isimli bir kişi de, "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" yazdığı notu sosyal mesafeli halay fotoğrafı ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi. Koca'da, Twitter hesabına gelen fotoğrafı "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek paylaşımda bulundu.

"Bizleri örnek göstermesi, çok onur verici bir durum"

Kuyupınar köyü muhtarı Hamit Ünsal, böyle bir düğünü ilk kez organize ettiklerini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle köyümüz sakinlerinden Furkan ve Seda Altın çiftinin düğünü çok kalabalık olmadan gerçekleştirildi. Gelenlerin ateşi ölçüldü, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılar yaptık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Halay çekmek isteyenler olduğu için, Türk bayrağı ile donattığımız sosyal mesafe çubuğu ile bir süre halay çekildi. Herkesin maskesi de vardı. Bu görüntüyü Sayın Sağlık Bakanımız da sosyal medya hesabından paylaştı. Bizleri örnek göstermesi, çok onur verici bir durum. Teşekkür ediyoruz Bakanımıza. Bizler önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Çankırı'dan örnek geldi' diyerek paylaştı

Kaynak: İHA

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