Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının...
Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz.
27.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:56
Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz."
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Kaynak: AA