Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının... Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz." Kaynak: AA