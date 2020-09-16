Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan...

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan...
16.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:58

Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Seda Sayan Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Jose Sosa Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Erkek Bursa Meriç Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 21:58:05. #1.15#
title