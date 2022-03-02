Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"
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Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" -Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek -Hes kodu uygulaması kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Koca, "Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"
-Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek
-Hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek
-Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil
-Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir
-Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.