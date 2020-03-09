Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şuana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası yoktur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şuana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numune çalışıldı. Hiç birinde pozitif olmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.



Koca, "Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle yada dönüşlerle olacaktır. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür" dedi.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Yeni tip Korona virüs ile ilgili mücadelenin sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çine karşı etkin tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde kesmiştik. Devamında İran'da salgın belirginleşince hiç düşünmeden, erken dönemde sınırlarımızı kapatmıştık, havayolunuda kapatmıştık. Cumhurbaşkanımızın bu süreci yakın takip ettiği bu dönemde önerileri karara bağlamıştık. Eğer İran'da Kum kenti Meşhed kentinde başta görüldüğü şekliyle, Vuhan'da olduğu gibi karantinaya alınmış olsaydı, İran dışında bölgeye yayılımı olmayacaktı.Devamında bütün İran'a yayılan enfeksiyon bölgemiz için risk oluşturdu. Salgının yoğun olduğu gemiden 30 İtalyan vatandaşının alınmış olması ve kişilerin karantinaya alınmamışlığı öncelikle Milano Köylerinden başlayarak bütün İtalya'yı kaplamış oldu. Orada yapılması gereken 30 kişiyi karantinaya almak devamında gerektiğinde o bölgeyi karantinaya almak alınması gereken tedbirdi. Bütün İtalya'yı kuşattığı gibi " dedi.



" İran'la sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık"



Avrupa'da alınması gereken önlemler alınmadığı için virüsün daha hızlı yayıldığını kaydeden Koca, "Avrupa'da maalesef hiçbir tedbir alınmadı. Bu tedbirlerde ağır davranıldı. Avrupa Çin'le ilişkisini kesmedi. İtalya ile hiçbir Avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi. Şuan 106 ülkede görünür hale geldi tedbirlerin alınmamış olmasıyla. İran'la sınırlarımızı kapatmamış olsaydık. Şuan biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. İran'da giderek bu salgının hangi boyutta olduğunu görmüş olduk" dedi.



"Gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık bizde İtalya, İran gibi bir ülke haline gelebilirdik"



Bu süreçte sorunun giderek küresel bir sorun haline geldiğini kaydeden Koca," 106 ülkede görülmüş olması Türkiye'de bu süreçte görülmemiş olması erken dönemde benzer şekilde hiçbir ülkenin ilişkisini kesme noktasında katı davranmamış olmasıdır. Gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık. Bizde İtalya, İran gibi bir ülke haline gelebilirdik. Şu dönemde de bu vakaları görmüyoruz. Giderek ülkemizin sarıldığını bundan sonraki süreçte Avrupa'da bu tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak. Geldiğimiz noktada İtalya'da görüyorsunuz ölüm artışlarını. Almanya'da sadece 24 saatte vaka sayısı 111 oldu. İ İspanyada son 24 saatte artan vaka sayısı 326 oldu İsviçre'de 42 oldu, İsveç'te 45 oldu, girerek bu sayı büyük oranda artmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak" şeklinde konuştu.



"Sorunun küresel olduğunu mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"



Avrupa'da Almanya ve Fransa'da artışın daha yüksek olduğunu belirten Koca," İskandinav ülkelerine yayılıyor. Sorunun küresel olduğunu mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal yerel kendi vatandaşımızla birliktelikle aşabiliriz. Risklerin somut olduğunu kuralların basit olduğunu söylemek istiyorum. Bugün itibar toplan vakan 109 bin 498' yükseldiğini dünya genelin de 3 bin 810 kişi hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. Bu arada 60 bin 762 kişinin tedavi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Şuana kadar Türkiye'de tespit edilmiş Korona virüs vakası olmadığını bildiren Koca," 2 bin üzerinde şüpheli vakada numune çalışıldı. Son 5 günde bin 300 çalışılmışken bu numune sayısında artış olduğunu söylemek istiyorum. 2 bini geçen bir numune çalışması oldu. Hiç birinde pozitif olmadığını ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle yada dönüşlerle olacaktır" şeklinde konuştu.



Yurt dışında yaşayan vatandaşlara virüs konusunda gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunan Bakan Koca," Bu ülkeler virüsün hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar. Bu tedbirleri iş işten geçtikten sonra aldılar. Bu ülkedeki tedbirlerin zayıf olması nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak istiyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız kişisel tedbirlerini almalıdır. Giderek Avrupa'da küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını çıkılacaksa maske ile çıkmaları gerektiğini herhangi bir hastalık belirtisinde sağlık kuruluşlarına müraacat etmelerini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.



"14 gün kuralının bilinmesini istiyoruz"



Korona virüsten korunmanın 14 kuralı olarak belirlenen kuralları hatırlatan Koca," Özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yönelik 14 gün kuralının bilinmesini önemsiyoruz. Basit yaklaşımlar olmadığını ifade etmek istiyorum. Yurt dışından dönenler buradaki 14 günlerini evlerinde geçirsinler. Evlerinde kendilerini izole etsinler. Bulundukları ortamı sık sık havalandırsınlar. En az kişiyle maske ile temas etmeleri önemli. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin özellikle bu dönemde korunması son derece önemli. 50 yaş üstü 60 yaş üstü kronik hastalığı dahil olmak üzere vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle söylüyoruz. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalı. Soğuk algınlığı belirtişinde en yakın kuruluşa gidilmelidir. Rapor alınmak gerekirse sağlık kuruluşları yeterlidir. Virüsün bundan sonra gelişi yurt dışından gelişle söz konusu olacak" dedi.



"Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete sahip değil"



Virüsün yaygın olduğu yerlere seyahatlerin mecburi bir durum yoksa ertelenmesi gerektiğine dikkat çeken Koca, benzer tedbirlerin alınması için diğer ülkelere çağrıda bulunulduğunu belirterek "Virüsün bundan sonra gelişi yurt dışından gelişle söz konusu olacak. Yurt dışından gelenlerin bunu taşıyabileceği. 14 günlük zaman diliminde başka biriyle temas etmemelerini önemsiyoruz. Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz. Bütün Avrupa başta olmak üzere gelişimizi kesmeye imkan yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkeden biriyiz. Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete sahip değil" diye konuştu.



"Vakaları pozitif gibi sosyal medyada yayanların olduğunu görüyoruz"



Grip salgını durumu için hazırlanan planın Korona virüs için etkili bir plan olduğunu bildiren Bakan Koca, "Şüpheli her vaka bizim için tedbir alınması gereken vakadır. Vakaları pozitif gibi sosyal medyada yayanların olduğunu görüyoruz. Biz rehber gereği şüpheli bulduğumuz vakalarla ilgili numunenin nasıl alınması gerektiği ile ilgili yaklaşım tarzı var. Tulumun giyilmiş olmasıyla, maske gözlük takılmış olmasıyla pozitif vaka var gibi algılanmamasını, sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin bu tedbire ne kadar önemle yaklaştığımızın göstergesi. Bunu hemen yaymak doğru değil" ifadelerini kullandı.



Şüpheli vakaların artması durumunda test yapacak laboratuvar sayısının artırılması için çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Koca, 3 bölgede çalışmaya devam edileceğini söyledi. Koca, ellerin özellikle normal sabunla temizlenmesini imkan yoksa alkol bazlı antidezenfektan kulanımasını önerisinde bulunarak" Sabun ve alkol bazlı dezenfektan bulunmazsa yerine kolonya kullanılabilir. Esas olan elleri 20 saniye yıkamak Virüs etkili olduğunu için antibakteriyel ürünlere yanıt vermemekte" dedi.



"Şuan vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok"



Tahran uçağıyla gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre bu akşam taburcu edileceklerini kaydeden Koca," Şuan vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Virüs ile mücadelede devlet organlarının tamamı ve Sağlık Bakanlığı yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. . Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görünmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde . Hepimiz görevlerini yapar devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut ancak uyulacak kurallar basittir. Zekai Tahir'de şuan 65 kişi kaldı. Rapor alanların iş verenleriyle sorun yaşaması mümkün değildir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA