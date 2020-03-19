Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın... Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz." Kaynak: AA