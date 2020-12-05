Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."
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Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."

05.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:14
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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