Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."
05.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:14
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü