Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir."
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Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir."

11.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:54
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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