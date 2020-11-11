Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir."
11.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:54
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan