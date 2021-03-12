Sağlık Bakanı Koca: "Bu illetten hep birlikte kurtulacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Koronavirüse karşı verilen mücadele sürecinin yorucu olduğunu belirten Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor günler hepimizi çok yorsa da çok yakında geride kalacak. Bu illetten hep birlikte kurtulacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı