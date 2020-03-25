Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen...
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır."
25.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:58
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır."
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Kaynak: AA