Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen... Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır."

Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır." Kaynak: AA