Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak...
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz.
25.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:06
Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun için de her türlü kavgaya hazırız."
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Kaynak: AA