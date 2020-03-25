Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak... Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Bu dönemde vatandaşımızı, sağlık çalışanlarımızı asla malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun için de her türlü kavgaya hazırız."

Kaynak: AA