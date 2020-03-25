Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak... Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer."

Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer." Kaynak: AA