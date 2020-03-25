Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak...
Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer."
25.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:56
Sağlık Bakanı Koca: "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer."
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Kaynak: AA