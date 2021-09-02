Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı

Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek toplam doz sayısının 95 milyonu geçtiğini söyledi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek toplam doz sayısının 95 milyonu geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,5'in birinci doz aşısını yaptırdığını duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Koca "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Şener Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Diego Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.09.2021 16:37:09. #1.13#

title