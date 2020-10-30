Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı Açıklaması
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı Açıklaması

30.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:29
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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