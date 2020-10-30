Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.