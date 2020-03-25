Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.
25.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:41
Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır." - ANKARA
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Kaynak: İHA