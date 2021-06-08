Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi
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Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Sağlık Bakanı Koca, BioNTtech aşısı için aile hekimlerinden de randevu alınabileceğini bildirdi - Haberler
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