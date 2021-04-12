Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde...
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Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde...

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: '(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde...

Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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