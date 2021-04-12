Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap