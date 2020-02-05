Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından soruları yanıtladı: (2)

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle ilgili, "Tanı koymak üzere geliştirilen bir yerli kit üzerinde çalışılıyor. Onunla ilgili gelişmeyi zannediyorum haftaya aktarabilirim." dedi.

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün Büyükçekmece'de gözetim altına alınan bir hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Hastamızın genel durumunun iyi olduğunu, ateş gibi bir yakınmasının dün gözlenmediğini ve numunenin dünden itibaren çalışılmaya başlandığını, gelmeden yarım saat önce de sonucun çıktığını, onun da negatif olduğunu, koronavirüs taşımadığını özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Koronavirüs aşısının Tayland'da bulunduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Koca, "Bu haber olarak çıktı. Bununla ilgili daha net bir bilgi yok. Aşı da öyle hemen birkaç haftada çıkabilen bir ürün değil. O nedenle biraz daha beklemek gerekir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün tedavisine ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Şu dönemde özellikle tanı kitiyle ilgili Bakanlık olarak bir çalışma içindeyiz. Tanı koymak üzere geliştirilen bir yerli kit üzerinde çalışılıyor. Onunla ilgili gelişmeyi zannediyorum haftaya aktarabilirim. Aşılarla ile ilgili genel olarak bir yaklaşımımız var. Şu an koronavirüse özel olarak bir çalışmamız yok ama üniversitelerimizle iş birliği içinde bunu da hızla başlatma niyetini taşıyoruz."

Termal kamera uygulaması

Termal kamera uygulamasının kapsamının genişletilmesine ilişkin de bilgi veren Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halen seyahatlerin, ticaretin kısıtlanması gibi birtakım önlemlerin alınmasının gerekmediğini bildirdi.

Bakan Koca, buna rağmen Çin ile uçuşları bu geceden itibaren durdurma yönünde aldıkları kararı hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye olarak hem teknik hem personel hem altyapı anlamında güçlüyüz. Bunu uygulayabilir imkanlarımız zaten var. Bunun için ekstra bir şey yapmamız gerekmiyor. Bunun için Bilim Kurulunun önerisini hızla devreye sokmuş oluyoruz. Giderek bir pandemi algısı oluşmaya başladı, bir pandemi (salgın hastalık) olarak yorumlanmaya başladı. Giderek Çin dışında ülke sayısının artmasıyla pandemiye dönüşmüş olma düşüncesi yaygınlık kazanıyor. O nedenle biz sadece Çin'den değil 27 ülkede de görülmeye başladığı için bunu uygulayabilme imkanımız, personelimiz, teknik altyapımız olduğu için ve vatandaşımız için bunu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü halen bu anlamda ülkemizde herhangi bir yeni koronavirüse rastlanmadı ancak dışarıdan gelebileceğini biliyoruz. Dışarıdan gelişi önlemek üzere elimizden bütün imkanları seferber etmek istiyoruz."

Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin 2018 Eylül ayında kurulduğunu anımsatan Koca, bu komitenin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Koca, "Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları, enfeksiyonları ve korunmaya yönelik önerimleri almak üzere oluşturduğumuz bir komiteydi. Komitenin uygulama ve çalışmaları bu süreçte önem taşıyor." dedi.

"Yüzeylerde virüsün ömrü daha kısa, endişeye gerek yok"

Koca, Çin'den ithal edilen yiyeceklere ilişkin bir sorun bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine "Şu an Bilim Kurulunun bu anlamda kısıtlanması gerekmediğini, DSÖ de bu anlamda bir kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğini net ifade etmiş oldular. O anlamda bir herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kargolardaki virüsün hemen geçmediği ve yüzeyde kaldığına ilişin iddialar üzerine de Koca, "Yüzeylerde virüsün ömrünün daha kısa olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir endişe duyulmaması gerektiğini söylemek istiyorum." vurgusu yaptı.

"Bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğiz"

Bir başka gazetecinin, "İstanbul'da bazı özel ambulansların taksi gibi çalıştığı ortaya çıktı. Bakanlık olarak bir adımınız olacak mı" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Haberlere konu olan araç, ambulans görünümlü bir araç. Bu daha önce ruhsatı iptal edilen ve ambulans olarak hizmet vermemesi gerektiği bildirilen, emniyet ve ilgili birimlere de bununla ilgili bildirimlerin yapıldığı ve bu ambulansı işleten şirketin de ruhsatı iptal edilen... Bunu yaygınmış gibi bir algı içinde lütfen olmayalım.

Bu noktada biz hassasiyetle denetimlerimizi yapmaya, İçişleri Bakanlığımızla da yoğun iletişim içinde olarak tedbirleri alma noktasında kararlıyız. Bu, tekil, ferdi olan bir durum. Daha önce ambulans ruhsatı iptal edilen ve İçişleri Bakanlığımıza da bildirilen, şirket dahil olmak üzere ruhsatı iptal edilen bir durumdan bahsediyorum. O nedenle bu tür istismarlara asla izin vermeyeceğiz. Ambulanslarımıza, araçlarımıza olması gereken şekilde alan ve yol verilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum."

Van'da dün yaşanan çığ felaketine yardım etmek için bölgede bulunan ekiplerinin üzerine bugün çığ düştüğünün hatırlatılması üzerine Koca, "Arkadaşlarla irtibattayız, yoğun bir ekibimiz orada ve çığ altında kalan 8 arkadaşımız olmuştu. Onların durumları iyi, sağ kurtarıldılar." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA